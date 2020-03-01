В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

В России в 2021 году могут исчезнуть из продажи напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 литров. Об этом «Известиям» сообщили в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары.

Риски связаны с возможным вступлением в силу нормативов, которые предполагают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. В этом случае изготовителям придется платить повышенный экосбор. Это приведет к увеличению цен и может вынудить компании отказаться от бутылок небольшого объема. Литр напитка может подорожать в рознице на 1,5–3,5%.

При этом напитки — не товар первой необходимости, при росте цен покупатели в первую очередь отказываются именно от них, объяснил исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.