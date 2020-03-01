В Китай отправят второй поезд с пензенским маслом

Представитель рассказал, что сегодня отправляется второй контейнерный поезд с растительным маслом со станции «Пенза-2». Стороны также обсудили возможность заключения контрактов с производителями подсолнечника, рапса и сои для их переработки на маслозаводе «Пензенский» и экспорта, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы готовы поддерживать эту идею. Давайте организуем встречу с сельхозпроизводителями, поработаем, найдем точки соприкосновения», - предложил Иван Белозерцев.

Напомним, в начале зимы из Пензы отправили в Китай поезд с тремя крупными партиями масла общей стоимостью более 3 млн долларов. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.