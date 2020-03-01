«Пострадал пассажир». В центре Пензы такси попало в жесткое ДТП

В Пензе на перекрестке улиц Пушкина и Володарского 12 марта произошла серьезная авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что автомобили столкнулись примерно в 00:45 напротив сквера им. А. С. Пушкина.

«Volkswagen ехал по улице Володарского, машина такси с логотипом Uber выезжала с придворовой территории. Пострадал пассажир такси», - написал автор поста.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения. Кроме того, они настаивают на соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, ведь любое необдуманное действие может стоить жизни.