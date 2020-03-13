Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам

Вопрос рождения детей важен для любой женщины. И весьма печально, когда она решается прервать беременность, оборвать жизнь, которая едва успела зародиться. Не всегда она делает это из-за твердого желания не иметь ребенка, иногда ее терзают сомнения из-за опасений остаться без работы, без средств к существованию на руках с малышом, проблем с жильем, непонимания близких. Именно в таких ситуациях будущей маме готовы в прийти на помощь. Благодаря своевременной поддержке в Пензенской области только за год от аборта отказались 380 женщин.

Такую меру поддержки предложил губернатор Иван Белозерцев. Он поручил создать в регионе межведомственные рабочие группы. Федеральные СМИ восприняли такую инициативу неоднозначно, придумывая скабрезные шутки про глав администраций, отговаривающих от абортов. Но если отбросить всю шелуху в сторону и посмотреть на реальные факты, то эта система работает, причем довольно неплохо.

Разговор об этом состоялся у губернатора с директором медиахолдинга «Экспресс» Виктором Рубцовым, с которым он случайно оказался на соседних креслах в самолете во время рабочей поездки в Москву. Каждый летел по своим делам. Но время в полете позволило поговорить о важных проектах, реализующихся в регионе.

В настоящее время в Пензенской области работают десять кабинетов медико-социальной помощи. Именно туда направляют женщин, которые хотят прервать беременность. Сначала с ними беседует психолог, который дает понять, что никто не давит и не заставляет принять нежелательное решение.

«Моя задача – помочь разобраться в ситуации, посмотреть на нее шире, под разными углами. Понять истинную причину того, что подтолкнуло женщину придти на консультацию.

Как показывает практика, чаще всего причина, которую женщина называет, - материальные трудности в семье. Когда начинаем разбираться, оказывается, что истинная причина - совсем другая. К примеру, изначально у женщины была установка на рождение двух детей и больше она не хочет. Все мы живем по каким-то заранее заложенным семейным сценариям.

Или у женщины сейчас грудной ребенок, и она боится, что просто не хватит сил на новую беременность, она не смоет дать малышу все необходимое. Здесь хорошим ресурсом служит помощь и поддержка со стороны супруга и родных.

Нужно помочь самой женщине успокоиться в этой ситуации, выдохнуть. Может быть, не все так сложно, как она себе представляет», - рассказала медицинский психолог Екатерина Филиппова.

Когда женщина сомневается из-за сложившейся жизненной ситуации, например, муж не может найти работу или нет своего жилья, на помощь приходят органы муниципального управления.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, в каждом случае женщине назначается куратор. Это может быть сотрудник администрации, управления образования, центра занятости, соцработник и т.д. - в зависимости от ситуации. Он ведет ее всю беременность и выясняет, действительно ли ей помогают.

Заместитель главы администрации Башмаковского района Наталья Костерина входит в межведомственную рабочую группу. По ее словам, главное – не оставаться равнодушными к проблемам женщины. В местную женскую консультацию в 2019 году обратились 34 беременные, собирающиеся сделать аборт.

«Необходимо пропустить через себя душевные метания матери, достучаться до ее сердца, понять настоящие причины и помочь. Ведь мало, кто делает аборт потому, что не любит детей. Практически каждая женщина испытывает страх перед будущим: кто-то не уверен в своей второй половинке, кто-то считает, что тяжело воспитывать сразу трех или более детей, кто-то не знает, возьмут ли детей в детский сад, кто-то боится финансовых трудностей, а кто-то просто не нашел поддержку у близких.

Девять женщин удалось убедить сохранить беременность, чему мы очень рады и за что благодарны этим мамам. Ведь пятеро из них уже были многодетными на тот момент, три семьи получили этот статус», - рассказала Наталья Костерина.

По ее словам, к счастью, не было критических ситуаций, все терзающие их проблемы были решены.

«Двум мамам оказали помощь в трудоустройстве, в трех семьях устроили детей в детские сады, повстречались с мужьями, убедили. Все получили разъяснения по видам пособий, программам по улучшению жилищных условий и т.д., кто-то укрепился в вере после встречи со священником, которую организовали для мамы», - сообщила Наталья Костерина.

Благодаря проведенной в Башмаковском районе работе уже появились на свет восемь малышей.

С недавнего времени в Пензенской области стали развивать работу не только с будущими мамами, но и отцами, даже если они не состоят в браке. Их также приглашают на консультации. Положительным примером этого стало создание двух семей после того, как мужчины пришли на беседу с рабочей группой.