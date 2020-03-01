ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку заболевания коронавирусом можно характеризовать как пандемию, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что COVID-19 может стать первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль. Он добавил, что предпринятые на ранней стадии шаги могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование.

Напомним, впервые случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Ухане в январе. По последним данным, по всему миру вирусом заразилось более 121 500 человек. Более 4300 умерли, а 66 200 — вылечились.

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.