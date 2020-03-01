Путину направят ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести»

Председатель ЗакСобра Валерий Лидин отметил, что жители Пензы в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в победу над фашизмом, обеспечили бесперебойный выпуск военной и другой продукции и имеют все основания ходатайствовать о присвоении городу почетного звания.

«Почти 50 различных предприятий были перемещены в область в годы войны. Пензенские заводы изготавливали авиабомбы, артиллерийские снаряды, детали военных самолетов, здесь производились легендарные «Катюши». В 17 районах были расположены эвакогоспитали. В годы Великой Отечественной войны 13,5 тысяч пензенцев удостоены медалей за доблестный труд.

В 1985 году Пенза награждена орденом Трудового Красного Знамени. 35 региональных общественных, ветеранских, молодежных организаций, национально-культурных автономий поддержали предложение о присвоении звания. Общественная палата области рассмотрела с участием населения предложение», - сообщил он.

В соответствии с установленной процедурой все необходимые материалы для присвоения звания были направлены мэрией Пензы в адрес Законодательного Собрания.

«Предлагаю ходатайствовать президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», - сказал Валерий Лидин.

Решение принято единогласно.