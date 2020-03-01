Мэр Пензы занялся вопросом обеспечения питьевой водой жителей ул. Ставропольской

Так, к мэру обратились жители улицы Ставропольской. Их беспокоят подготовительные работы под застройку, которые начались не так давно на пустыре рядом с домами. Пензенцы переживают, что их жилища стоят в низине, и вода будет стекать к ним на участки.

По сведениям городского управления градостроительства и архитектуры, в данном месте планируется строительство здания бильярдной. Андрей Лузин поручил проработать с застройщиком вопрос обустройства дренажной системы для отвода воды.

Кроме того, пензенцы попросили сохранить родник, так как это единственный источник питьевой воды в районе. Инвестор готов благоустроить его, сообщили в пресс-службе мэрии.

Говоря о дальнейшем развитии микрорайона, Андрей Лузгин поручил рассмотреть возможность включения объекта в мероприятие «Чистая вода» программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2010-2024 годы».

«Выезжайте на место, уточняйте, где находятся ближайшие точки подключения водоснабжения, какое количество домовладений улиц Ставропольской и Кондольской готово принять участие в программе, ориентировочные затраты на разработку проектно-сметной документации», – поручил мэр управлению ЖКХ города и Первомайской администрации.

Всего в этот день к главе администрации поступило шесть обращений.