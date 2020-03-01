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12.03.2020г.

Пензенские депутаты высказались по поводу внесения поправок в Конституцию РФ

12.03.2020, 11:16

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области 12 марта на внеочередной сессии рассмотрели пакет поправок, которые предлагаются в Конституцию РФ. Документ накануне уже получил одобрение в Госдуме и Совете Федерации.

Теперь его направили для обсуждения в законодательные собрания регионов. Как отметил спикер пензенского парламента Валерий Лидин, поправки в Основной закон «усиливают гарантию наших граждан, дают более широкие полномочия Федеральному Собранию, направлены на обеспечение суверенитета и безопасности нашей страны, верховенство российского права».Он обратился к народным избранникам с предложением поддержать закон.

По словам депутата Вадима Супикова, поправки имеют больше значение.

«Предлагаемые изменения носят выраженный социальный характер и направлены на укрепление государственности и защиту суверенитета», - сказал народный избранник.

Вадим Супиков как руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании отметил, что партийцы проводили большую разъяснительную работу с населением, обсуждение в избирательных округах.

«Для нас было важно услышать мнение населения и обязательно учесть его для выработки консолидированной позиции фракции «Единая Россия". Законопроект получил высокий уровень поддержки», - добавил он и сказал, что партия будет консолидировано выступать за поправки.

Депутат Яна Куприна высказалась о важности социальных поправок, в частности, индексации пенсий, поддержке семьи и детства, защите человека труда:

«Самый главный тезис – о социальной справедливости. Когда государство готово брать на себя обязательства, когда оно дает населению гарантии их исполнения, это всегда вызывает у общества самый широкой отклик».

Депутат Василий Чернышов прокомментировал поправку о защите исторической правды о подвиге народа (одна из поправок в Конституцию):

"Россия имеет тысячелетнюю историю, и все время приходится доказывать нашим недругам, что Российская империя во все времена творила добро. 75 лет прошло со времени Победы в Великой Отечественной войне, и желающих переписать ее историю достаточно много. Вскрыв архивные документы исторические, президент нанес жесткий удар по этой фальши, по этой лжи».

Также народный избранник назвал важной поправку о незыблемости границ Российской Федерации.

«Вой в Европе поднялся, в Америке – тоже. Это говорит о том, что мы ударили в десятку», - заключил он.

Депутат Александр Гуляков поделился мнением по поводу обнуления сроков президента:

«Тактически сделано это правильно. Как только сейчас мы лишим его этого права, сразу введем его в статус хромой утки. А Запад и глупая наша оппозиция только и желают этого, чтоб потом издеваться и определять преемника, в результате вот эту политическую возню устраивать, которая будет отрицательно сказываться на развитии нашего государства. Правильно, что мы не лишаем его этого права, а воспользуется он им или нет – второй вопрос».

Были и другие выступления. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал большинство высказывающихся, также отметив важность социальных поправок и поступательного развития страны.

«У нас, жителей Пензенской области, есть прекрасная возможность быть причастными к внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Президентом РФ внесены предложения по расширению мер социальной поддержки граждан, семей с детьми. У меня нет сомнений в том, что в будущем это даст возможность улучшения демографической ситуации. Наши граждане должны быть уверены в защите своих социальны прав», - сказал глава региона.

Пакет поправок поддержало большинство депутатов пензенского Законодательного Собрания.

После рассмотрения в законодательных собраниях регионов документ должен подписать президент РФ (если его поддержат не менее двух третьих субъектов). Затем поправки вынесут на общероссийское голосование 22 апреля. Конституция в новой редакции будет опубликована только после того, как свое мнение выразит народ.

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11.03.2020 17:31
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11.03.2020 10:49
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11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
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06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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