В Верхней Елюзани действует новая амбулатория

В селе Верхняя Елюзань Городищеского района Пензенской области начала свою работу новая амбулатория.

Современная амбулатория в этом поселке была необходима. Раньше на этом месте находился жилой дом, переделанный под медицинский пункт.

«Амбулатория начала работать совсем недавно. Жители в восторге от лечебного учреждения, потому что по сравнению с тем, что было - это земля и небо. Был 100-летний переоборудованный под амбулаторию домик, который сейчас заменен хорошим, надежным светлым, качественным зданием. Когда его построили, мы стали выполнять основное правило 323 федерального закона - оказание доступной и качественной медицинской помощи», - рассказал главный врач Городищенской районной больницы Алексей Петрович Каргин.

В амбулатории находятся кабинет врача общей практики, смотровые, процедурные, перевязочные кабинеты, кабинет для обработки материалов и инструментов и другие.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ, на строительство амбулатории было выделено около 10 млн рублей. Здание оснащено современным оборудованием.

«Амбулатория несколько больше нужных размеров. Демография села идет на постоянное повышение. Здесь живет более 3000 человек, из них - около 600 детей», - сообщил Каргин.

В амбулатории работает весь необходимый персонал.

«Здесь мы проводим выездные приемы специалистов из Городища и Пензенской областной детской больницы, чтобы пациенты не ездили в областной и районный центры», - поделился главврач.

«Я рада. Все нравится: и персонал хороший, и заходить приятно. До этого все было плохо - все разваливалось. В район ездили раньше. Там приходилось ждать очереди - было неудобно», - рассказал жительница села Нурия Дятняева.

«Мы смотрим по демографическим показателям этого населенного пункта. Есть все шансы, что через пять-семь лет это здание станет участковой больницей», - отметил Каргин.

Амбулаторию начали строить летом прошлого года, а осенью медицинское учреждение уже начало свою работу.