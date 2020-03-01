На отдых пензенских детей направят более 465 млн руб

В Пензенской области в 2020 году на организацию отдыха и оздоровления детей из регионального бюджета выделили 465 млн 800 тысяч рублей, что выше уровня 2019 года на 17 млн 200 тысяч рублей.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что отдыхать планируют отправить 77 976 детей, в том числе 10 896 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории региона в летний период к работе приступит 431 детский оздоровительный лагерь, в том числе: 17 загородных лагерей, 383 - с дневным пребыванием, 25 лагерей труда и отдыха, два санаторно-оздоровительных лагеря и четыре палаточных. Отмечается, что в 2020 году увеличилась стоимость путевки в загородные лагеря на 516 рублей, ее размер составил 17716 рублей.

«14 391 ребенок сможет отдохнуть в загородных лагерях, 2 580 детей - в санаторно-оздоровительных организациях, 2 502 ребенка – в лагерях труда и отдыха, 26 353 юных пензенца – в лагерях на базе школ, 650 детей – в лагере, расположенном на Черноморском побережье, 31 500 детей отправятся в многодневные походы и за пределы региона», - добавили в пресс-центре.

Во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена» в соответствии с квотами выделено 252 путевки.