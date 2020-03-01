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12.03.2020г.

На отдых пензенских детей направят более 465 млн руб

12.03.2020, 11:41

В Пензенской области в 2020 году на организацию отдыха и оздоровления детей из регионального бюджета выделили 465 млн 800 тысяч рублей, что выше уровня 2019 года на 17 млн 200 тысяч рублей.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что отдыхать планируют отправить 77 976 детей, в том числе 10 896 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории региона в летний период к работе приступит 431 детский оздоровительный лагерь, в том числе: 17 загородных лагерей, 383 - с дневным пребыванием, 25 лагерей труда и отдыха, два санаторно-оздоровительных лагеря и четыре палаточных. Отмечается, что в 2020 году увеличилась стоимость путевки в загородные лагеря на 516 рублей, ее размер составил 17716 рублей.

«14 391 ребенок сможет отдохнуть в загородных лагерях, 2 580 детей - в санаторно-оздоровительных организациях, 2 502 ребенка – в лагерях труда и отдыха, 26 353 юных пензенца – в лагерях на базе школ, 650 детей – в лагере, расположенном на Черноморском побережье, 31 500 детей отправятся в многодневные походы и за пределы региона», - добавили в пресс-центре.

Во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена» в соответствии с квотами выделено 252 путевки.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12

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