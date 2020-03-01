В России начнут автоматически начислять маткапитал

В России с 15 апреля сертификат на материнский капитал начнут оформлять автоматически. Родителям даже не придется обращаться в инстанции и подавать заявление, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что это первая услуга, которую в России запустят в проактивном режиме.

«Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу — максимально упростить процедуры получения материнского капитала — ставил перед нами президент», — пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния в Пенсионный фонд после рождения ребенка будут поступать автоматически. Они уже будут содержать все необходимые данные о малыше и его семье. После этого ПФР проверит, есть ли ограничения для сертификата, и, если их нет, документы уйдут на оформление, о чем тут же оповестят молодых родителей.

Еще проще окажется механизм оформления необходимых бумаг, если мать зарегистрирована на портале госуслуг (gosuslugi.ru). В этом случае по факту выдачи сертификата родителям придет уведомление в личном кабинете. Сообщение продублируют в SMS по номеру телефона, который был указан в системе при регистрации.

Также у семей останется возможность подать заявление лично, например, в отделениях Пенсионного фонда или в МФЦ. Сертификат оформят за пять дней, о его готовности сообщат сотрудники контактного центра ПФР.