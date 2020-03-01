Пензенские инспекторы сообщили подробности аварии с такси

В центре Пензы столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 марта в 23:45 возле дома №63 по улице Володарского. Участниками аварии стали Datsun on-DO, которым управлял 19-летний парень, и Volkswagen Passat, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка первой иномарки. Ее с травмами доставили в больницу. Медики также оказали помощь 33-летней женщине, которая находилась во второй машине.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее об этой аварии очевидцы сообщали в Сети. Они уточняли, что на автомобиле Datsun on-DO был наклеен логотип такси Uber.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев управлять автомобилями аккуратно, соблюдая правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Водителям рекомендуют избегать необдуманных маневров, так как любое неверное действие может привести к трагедии.