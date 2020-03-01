Верхнеелюзанский врач рассказала об условиях работы

Новая амбулатория в селе Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области начала свою работу не так давно, но уже получила положительные отзывы от персонала и жителей.

В Верхней Елюзани вместо старого медицинского пункта построили амбулаторию. Село с населением более 3000 человек нуждалось в качественном медицинском учреждении.

"Я работаю здесь врачом общей практики. Загруженность не низкая. В период эпидемии у нас было около 30 человек в день. Приходит много детей. Мне комфортно и уютно, чувствую себя на работе как дома. Хочется идти на работу, а не как раньше - просыпаться с утра и думать: «Не дай Бог, какой-нибудь пациент провалится или что-нибудь на голову упадет». В то время было страшно ходить на работу. Сейчас у нас - новое здание, оборудование, хороший интернет. Персонал и жителей села все устраивает", - рассказала о работе в новой амбулатории врач общей практики Ания Юмаева.

Она отметила, что работает в селе уже более десяти лет.

Строительство амбулатории началось летом 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ. На ее постройку было выделено около 10 миллионов рублей.