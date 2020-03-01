Пензячке придется отменить отпуск в Абхазии из-за лже-турагента

Жительница Пензы решила отправиться в отпуск в Абхазию, но попалась на удочку интернет-мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина нашла в интернете сайт, на котором продавали путевки в пансионат города Гагры со скидкой в 30%. Ее заинтересовало такое выгодное предложение. Пензячка позвонила по контактному телефону, указанному на странице. Ей ответили, что путевку можно купить только после полной оплаты. Она согласилась и перевела «турагенту» 40 тысяч рублей. Сразу после этого горожанка получила электронный договор, подтверждающий бронирование. Через неделю пензячка решила уточнить некоторые вопросы, нашла телефон пансионата и выяснила, что оплата на счет места отдыха не поступала.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

«Помните, что мошенники зачастую создают сайты-двойники санаториев и пансионатов, причем поисковые системы нередко выводят такие фальшивые страницы в верхние строки выдачи, а также активно размещают рекламу таких сайтов-фальшивок», - добавили в ведомстве.