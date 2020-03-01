Сергей Есяков: Обнуление президентского срока – это дань за труд, который проделал глава государства

Депутат Государственной Думы РФ от Пензенской области («Единая Россия») Сергей Есяков высказался по поводу поправок в Конституцию РФ. По словам народного избранника, все предлагаемые изменения весьма своевременны.

«27 лет прошло с того момента, как мы приняли Конституцию, в принципе, за это время жизнь сильно изменилась, мы изменились, и ситуация в мире, внутри страны изменилась, поэтому эти поправки - требование времени. Могу сказать, что они, в основном, направлены на решение тех проблем, которые сегодня достаточно остро стоят перед страной, и включают в себя два направления – социальное и изменение формирования нашей публичной власти.

На мой взгляд, весьма важен вопрос приоритета российских законов над международными (мы защищаем свою страну, своих граждан от необоснованных требований), изменение уровня полномочий, которые касаются как высших уровней власти, включая президента, Госдумы и Совета Федерации, так и более низкого - местного самоуправления. По-другому будет формироваться правительство РФ, выдвигаются дополнительные требования к кандидатам в президенты, Государственной Думы, сенаторам в плане гражданства, возраста, владения зарубежными счетами.

Что касается социальной стороны, то, в первую очередь, - это вопросы, касающиеся материнства и детства, выплаты социальных пособий, индексации пенсий. Очень много таких поправок, которые, отражают сегодняшнюю реальность».

Комментируя поправку, которую предложила Валентина Терешкова, - об обнулении президентских сроков, - Сергей Есяков сказал, что относится к ней положительно.

«Во-первых, это разовая поправка. Она актуальна только для действующего президента: это не «обязательность», а право. Время проходит быстро, возможно, он воспользуется ею, а, возможно, - нет. Второй момент, в силу возраста знаю, какой была страна 20 лет назад и какой она стала сейчас с точки зрения укрепления. Это определенная дань за тот труд, который проделал президент».

Госдума РФ в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию РФ. Их также поддержал Совет Федерации. Далее закон направят в парламенты регионов (в Пензенской области депутаты ЗакСобра уже приняли положительное решение). Если документ поддержат не менее чем две трети из них, то его подпишет президент. После этого 22 апреля по поправкам состоится всероссийское голосование. Если они получат одобрение народа, то редакция основного закона будет опубликована.

С наиболее важными поправками в Конституцию можно ознакомиться в нашем спецпроекте.