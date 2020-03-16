Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом

О резонансной ситуации с полузаброшенным 115-летним зданием в центре города, которое арендовала пензенский бизнесмен Алина Есебуа, пожалуй, слышал каждый. Получив в пользование муниципальное сооружение в весьма неприглядном состоянии, предпринимательница собиралась не только его отремонтировать, но и благоустроить территорию вокруг. По ее словам, за год она вложила в объект более 16 млн рублей. Но в начале 2020-го мэрия неожиданно потребовала землю назад.

Сейчас с бизнесменом заключен новый договор аренды. Но все ли вопросы решены и полностью ли исчерпан конфликт? Заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова встретилась с Алиной Есебуа, чтобы еще раз восстановить цепочку событий, которые привели к столкновению интересов бизнесмена и администрации города, выяснить, как дело обстоит сейчас, и увидеть проект благоустройства.

- Алина, давайте попробуем восстановить ситуацию с самого начала. Известно, что на протяжении восьми лет вы работали в Арбеково. Почему приняли решение о переезде ресторана на улицу Кирова?

- Да, мы работали в Арбеково с 2011 года, арендовали помещения, все устраивало. Но сменился собственник, и так получилось, что нам дали всего две недели на сборы. Я была просто убита этим, так как разом потеряла и место, и клиентскую базу. Я обращалась ко многим людям с просьбой помочь, но никто ничего не мог сделать. Обратилась и к нашему губернатору – он помог отсрочить переезд на несколько месяцев.

Мы начали искать другое помещение. Снова брать в аренду у частника смысла никакого не было - боялись попасть в такую же кабалу. Стали смотреть, какие объекты есть у администрации. Было около 35 вариантов, я остановилась на ул. Кирова, 47. Почему? Это центр города, первая линия. Но при этом - абсолютно убитое здание 1905 года постройки, в которое никто денег вкладывать не собирался.

Рядом со зданием были гаражи, ангар и охранная зона. Мы хотели взять всю эту территорию и сделать гостинично-ресторанный комплекс с детской площадкой, зоной отдыха, озеленением. Чтобы детская площадка была не только для гостей ресторана, но и для всех жителей города абсолютно бесплатной.

Мы выложим дорожки красивой тротуарной плиткой, а на том месте, где сейчас располагается зеленый ангар, планируем сделать детскую площадку.

Там, где находятся гаражи, хотели бы разместить отдельные домики (бунгало) и большие свадебные залы, которые бы вмещали от 200 человек.

Летнюю площадку с навесом хотим разместить рядом со зданием.

Также проектом мы предусмотрели небольшой прудик, зеленую зону, куда жители города могли бы прийти бесплатно, чтобы посидеть, отдохнуть.

- Проблем с первой арендой здания у администрации на тот момент не возникло?

- Нам сказали, что здание не находится в плане приватизации и что можно будет его арендовать через аукцион. Мы заявились, отдали 265 тысяч рублей. Кроме нас, никто так и не заявился, хотя на сайте администрации объявление висело 20 дней. Мы выиграли справедливо.

Потом меня пригласили подписать договор. В нем указывалось, что здание сдается на 11 месяцев, хотя раньше об этом не было и речи. Сейчас, правда, все преподносят по-другому. Когда я увидела срок аренды в договоре, меня это немного напрягло, так как на 11 месяцев деньги вкладывать не имело смысла. Муж сказал, что об этом не может быть и речи, что надо просить обратно деньги, которые были отданы на аукцион. Я попросила их вернуть.

- Вы не уточняли сроки аренды перед тем, как заявиться на аукцион?

- Возможно, стоило сказать об этом? Есть две стороны – которая дает и которая принимает. Может, стоило предупредить, если предполагается большой объем вложений, что срок аренды - всего 11 месяцев? Но суть – даже не в этом. Мне сказали, что такой срок соответствует типовому договору, что со всеми такие заключают. Единственное, что может повлиять на расторжение договора спустя это время, - если я буду не вовремя платить аренду, если здание находится в прогнозном плане приватизации или если это историческое здание, где определенные работы проводить нельзя. Ничего из этого не было.

В итоге договор был подписан 5 февраля 2019 года, меня со всех сторон убедили, что переживать нечего. В этом меня уверяла начальник отдела аренды недвижимого имущества Татьяна Изгагина.

22 февраля я записалась на официальную встречу к Денису Леонтьеву, который тогда занимал пост вице-мэра. На ней также были начальник управления по развитию внешних связей и потребительского рынка администрации Ольга Жовтяк, начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова, начальник управления экономического развития Михаил Власов, представители МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», так как они - наши соседи. Я показала им эскизный проект, все одобрили. Тогда мне предложили подписать меморандум и дорожную карту, в которой была бы прописана вся сумма, предполагаемая для строительства ресторанно-гостиничного комплекса. Подчеркну: речь тогда шла не о здании, а о комплексе из четырех объектов, включавшем также гаражи, ангар и летнюю площадку.

Мы начали готовить документы, вкладывать деньги. К концу апреля гостиница на втором этаже уже была полностью готова, мы провели все коммуникации… Но пошли слухи, что на этом месте собираются строить паркинг. Тем не менее, 13 мая мы подписали дорожную карту – меморандум на 17 млн рублей. Я – как инвестор, Виктор Николаевич Кувайцев – как представитель администрации на тот момент. После меморандума начали еще больше денег вкладывать.

- Вы упомянули о том, что ваш проект предполагал, помимо самого здания, аренду еще нескольких муниципальных объектов. Когда по ним были заключены договоры?

- Гаражи и ангар также были выставлены на аукционы, 27 мая 2019 года мы их выиграли. Теперь мы могли делать то, что запланировали. Но вновь пошли слухи, что все будет сноситься, что хотят делать паркинг.

Я снова записалась к Виктору Кувайцеву на прием, и 6 июня 2019 года состоялась официальная встреча. На все мои вопросы он ответил. Нам не хотели в паспорте фасада учитывать летнюю площадку, я сообщила об этой проблеме. Сказала о том, что не буду делать паспорт фасада, если не будет летника: тогда не будет и ресторана, а значит, и весь комплекс мне не нужен.

Виктор Николаевич попросил, чтобы Нина Кутырева [начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы] посодействовала в подготовке паспорта фасада и вообще с летней площадкой, ее благоустройством. По электричеству он поручил разобраться Денису Леонтьеву [экс-вице-мэр]. И в целом проект одобрил. Я ушла довольная, после нашей встречи все было хорошо.

- Когда же начались проблемы?

- 22 октября я написала заявление о продлении договора на пять лет. Ответ пришел 5 ноября от Ирины Кочетковой: она сказала, что членами комиссии, которая принимает соответствующее решение, являются, в том числе, депутаты Гордумы. Но в связи с избранием в Думу седьмого созыва в настоящее время состав комиссии не определен*. «После утверждения состава комиссии ваше заявление будет рассмотрено на очередном заседании комиссии», - сообщалось в ответе [его копия имеется в распоряжении ИА «Пенза-Пресс»].

* Напомним, составы всех комиссий Гордумы седьмого созыва были определены в ходе второй сессии 27 сентября.

5 декабря начальник отдела аренды недвижимого имущества УМИ Татьяна Изгагина поздравила меня, что комиссия депутатов состоялась, что аренду продлили на пять лет, документы готовятся. В течение полутора месяцев я должна была прийти и забрать договор. Но мне его не давали, кормили завтраками. 27 декабря мы открыли ресторан, а 5 января у меня заканчивался договор. Мне нужно было платить аренду, и непонятно было – по старому договору или по новому? Татьяна Изгагина мне предложила подождать завершения новогодних праздников.

9 января я ее спросила, во сколько прийти за документами. Она сказала – в половине 10-го. В это время звоню – давайте в половине 12-го, потом половине третьего, потом 10 января, 11-го… Потом уже она сказала, что не знает, что происходит. [скриншоты переписки с Татьяной Изгагиной, подтверждающие слова Алины Есебуа, имеются в распоряжении информагентства]

- То есть получается, что с начала декабря и на протяжении последующих полутора месяцев не было и малейшего намека на то, что договор аренды с вами не хотят продлевать?

- Не было никаких предпосылок. Тем не менее, когда меня уже откровенно начали игнорировать, я записалась на встречу к Денису Леонтьеву, меня пригласили 16 января. На встрече также были Ольга Жовтяк и Ирина Кочеткова. Я-то думала, что мне дадут договор, но вместо этого сказали, что продлевать не будут, решили здание продавать, что это указание свыше. И «утешили», что я тоже могу участвовать в аукционе. Но я вкладывала деньги только в надежде, что 24 месяца там буду, а потом смогу написать заявление о покупке здания! Почему я должна снова участвовать в аукционе?

Потом мне сказали, что меня уже записали на прием к новому мэру Андрею Лузгину на 21 января. Встреча была, честно говоря, не очень приятная. Там сидело человек 25, я не поняла даже, почему так много. Мне вся ситуация начала все больше напоминать 90-е, только все происходило более легально.

- Что вам на встрече сказал Андрей Лузгин?

- Он сказал, что интересы администрации не совпадают с моими, что продлевать договор не будем. Что строится фонтан, верх ул. Московской будет полностью пешеходным, и нужен паркинг, его будут делать. Я ему сказала, что уже этот вопрос поднимали с Виктором Николаевичем Кувайцевым. Тот уверил меня в том, что это охранная зона, строить паркинг никто не будет, а проект мой ему нравится. Все это уже оговаривалось, теперь пришел новый мэр, у него свои планы. А что делать предпринимателю, который уже свои деньги вложил? Это никого не волнует.

Новый мэр также сказал, что здание находилось в плане приватизации. Я спросила у Дениса Леонтьева, так ли это. Тот сообщил, что лично сам смотрел и в плане его не было. Естественно, Лузгину ответ Леонтьева не понравился, он его прерывал несколько раз. Я была в шоке: почему он не дает другим правду говорить, если его самого при заключении договора не было, он не участвовал ни в одной комиссии?

Андрей Лузгин сказал, что может «пойти навстречу», продлив договор на 11 месяцев. Но 11+11 – это 22, а преимущественное право выкупа можно получить только через 24. Потом предложил на 12 месяцев плюс один день, то есть 23 месяца… Я заявила, что меня это не устроит.

- Всего через 10 дней после приема у мэра состоялась ваша встреча с губернатором. О чем шла речь на ней?

- Я написала губернатору на его официальной странице в Instagram, он мне ответил, между нами завязалась переписка. Потом Иван Александрович пригласил меня на личную встречу, на которой также присутствовал мэр. Вначале губернатор попросил Андрея Лузгина доложить о ситуации. Тот не попал ни в одну дату, как будто даже не готовился к встрече… Я же все даты знаю наизусть. Еще меня поразило, что на нашей с ним встрече он говорил о паркинге, а уже спустя 10 дней, 31 января, при губернаторе об этом даже не заикнулся. Но у него появилась новая идея: он захотел расширять парк МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», закупить машины и отдать им гаражи за зданием на ул. Кирова. МУП, насколько мне известно, находится в предбанкротном состоянии.

Я об этом услышала впервые. Сложилось впечатление, что территорию просто хотят забрать любыми способами.

Что касается здания - губернатор сказал, что мой проект ему нравится, поручил продлить на длительный срок договор со мной и чтобы у меня было преимущественное право покупки здания.

- А какое решение было принято по остальным лотам – гаражам, ангару, летней площадке?

- Иван Белозерцев сказал, что по летней площадке будем собирать рабочую группу, в которую войдут юристы и архитекторы, к проекту есть вопросы. Но я ему сказала, что все уже согласовано. Ведь 30 июля управление градостроительства и архитектуры согласовало паспорт наружной отделки фасада. Обратили внимание на необходимость разработки эскизного проекта на летнюю площадку, указанную в данном паспорте. То есть она была согласована, оставалось сделать отдельный эскизный проект. [копия документа, подтверждающего эти слова, есть в распоряжении информагентства]

Кроме того, я задала вопрос по поводу продления срока аренды гаражей. Показала проект благоустройства территории, включающий в себя детскую площадку, озеленение и так далее. Губернатор сказал, что решение нужно принимать совместно с мэрией, отталкиваясь от нужд города. К единому мнению мы так и не пришли.

На встрече также присутствовал Виктор Николаевич Кувайцев. Он подтвердил, что поддержал проект, включая строительство летника, что подписывал со мной меморандум.

- Как ситуация развивалась после встречи с губернатором?

- Практически сразу после встречи я пошла забирать договор. Но столкнулась с непонятной ситуацией: предложили подписать две бумаги, одна из них - о расторжении старого договора аренды 5 января… Подписывать ее я не стала – это означало бы прервать старый срок, расторгнуть все былые договоренности и начать все заново. Вторая бумага была договором аренды на основании какого-то приказа.

То есть губернатор поручил продлить договор со мной на пять лет, об этом он сообщил и в своем Instagram. А мне исподтишка дали какие-то непонятые бумаги о расторжении старого и заключении совершенно нового договоров... Я написала возражение, но до сих пор не получила ответа, почему невозможно продление. [копии документов есть у «Пенза-Пресс»]

Потом мне позвонила Ирина Кочеткова, она попросила подписать договор, убеждала, что ничего в нем плохого нет. Я пришла к ней на встречу 12 февраля. И она сказала, что договор о расторжении подписывать не надо! Татьяна Изгагина якобы с ней не согласовала его и просто вам отдала. Я удивилась, что такой судьбоносный документ – и не согласовали… Она предложила мне подписать только договор от 31 января на основании приказа. Именно подписать новый, а не продлить старый, вопреки поручению губернатора.

«Если старый договор будет продолжать действовать как продленный, без заключения нового, то я в любой момент имею право написать вам письмо и заявление об отказе в продолжении данного договора, и он будет считаться расторгнутым автоматом через три месяца. Вам это зачем?» - сказала она. [полная запись разговора имеется в распоряжении «Пенза-Пресс»]

На мой вопрос о том, почему губернатор на встрече говорил именно о продлении со мной договора, а теперь мне предлагают подписать совершенно новый, она сказала, что это тонкости терминологии, отраженной в законе, которых глава региона не знал. Как это возможно?

Мы решили взять тайм-аут на один день, 13 числа с ней созвонился мой юрист.

В итоге подписали договор 14 февраля. Но при этом я взяла от Ирины Кочетковой письмо, что находилась на той территории три недели и продолжала работать на основании старого договора.

Но, по сути, он все равно считается прерванным, и меня это очень беспокоит.

- Дан ли ответ по поводу гаражей?

- Губернатор дал указание Андрею Лузгину подготовить мне ответ по поводу гаражей ко 2 февраля. Но прошло почти полтора месяца, а его нет до сих пор. 17 февраля я написала Ирине Кочетковой заявление о продлении аренды по гаражам и по ангару, ответа пока нет.

- Вся эта ситуация тормозит реализацию проекта или вы продолжаете вкладывать деньги несмотря ни на что?

- Работы продолжаются. Что касается территории у здания – мы сейчас ждем, когда земля немножко подсохнет, и уже совсем скоро начнем делать летник. На данный момент нами вложено уже более 16 млн рублей, и работы здесь по-прежнему непочатый край… Я не понимаю одного: какой чиновник может быть против того, чтобы сделать в городе красивую парковую зону, куда можно бесплатно приходить и отдыхать, где могли бы играть дети? Мы переписываемся с Иваном Белозерцевым, но пока это ни к чему не приводит. Надеюсь на его содействие и поддержку в решении вопросов.

Чтобы помочь предпринимательнице прояснить ситуацию, информагентство направило официальный запрос в мэрию города. Мы продолжим следить за развитием событий.