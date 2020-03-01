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12.03.2020г.

Ветеран из Городища рассказал о военных годах

12.03.2020, 15:37

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Егорович Волков поделился воспоминаниями о фронтовом времени с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс».

Михаил Волков родился в 1925 году в деревне Александровка Городищенского района Пензенской области. В 17 лет его призвали на фронт. Он служил в 285-й отдельном моторизованном Рижском батальоне ОСНАЗ. Сержант Волков командовал машиной-амфибией FORD GPA. На войне он получил звание «старший сержант».

Одна из его заслуг – медаль «За отвагу». Ветеран получил ее, когда произвел разведку и нашел пути подхода в районе Межапаркс в Риге. Благодаря этому вся рота прошла без потерь.

«Немцы подбили танк , улетела башня. Меня выбросило, и я провел в блиндаже всю ночь. Позже меня нашли русские солдаты. В госпитале я лежал девять дней. Когда мне полегчало, я снова отправился на фронт», - вспоминает ветеран.

«Однажды моего товарища ранили. Я вынес его из реки Двины» - поделился пенсионер.

Немало испытаний выпало и на его жену Анну Васильевну. Она была блокадницей Ленинграда. Дочь ветеранов Людмила Михайловна вспоминает, что мама с неохотой говорила о военных годах. Но кое-что все-таки рассказала. Во время переправы на баржах на них напали немцы. Та, на которой плыла Анна Васильевна, осталась нетронутой, а остальных, что были за ней, обстреляли.

После войны Михаил Егорович обучал военному делу юношей в Ленинграде. Там он и познакомился со своей женой. Позже они переехали в Городище.

3 февраля ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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08.02.2020 12:29
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