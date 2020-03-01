Ветеран из Городища рассказал о военных годах

Михаил Волков родился в 1925 году в деревне Александровка Городищенского района Пензенской области. В 17 лет его призвали на фронт. Он служил в 285-й отдельном моторизованном Рижском батальоне ОСНАЗ. Сержант Волков командовал машиной-амфибией FORD GPA. На войне он получил звание «старший сержант».

Одна из его заслуг – медаль «За отвагу». Ветеран получил ее, когда произвел разведку и нашел пути подхода в районе Межапаркс в Риге. Благодаря этому вся рота прошла без потерь.

«Немцы подбили танк , улетела башня. Меня выбросило, и я провел в блиндаже всю ночь. Позже меня нашли русские солдаты. В госпитале я лежал девять дней. Когда мне полегчало, я снова отправился на фронт», - вспоминает ветеран.

«Однажды моего товарища ранили. Я вынес его из реки Двины» - поделился пенсионер.

Немало испытаний выпало и на его жену Анну Васильевну. Она была блокадницей Ленинграда. Дочь ветеранов Людмила Михайловна вспоминает, что мама с неохотой говорила о военных годах. Но кое-что все-таки рассказала. Во время переправы на баржах на них напали немцы. Та, на которой плыла Анна Васильевна, осталась нетронутой, а остальных, что были за ней, обстреляли.

После войны Михаил Егорович обучал военному делу юношей в Ленинграде. Там он и познакомился со своей женой. Позже они переехали в Городище.

3 февраля ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».