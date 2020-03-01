Руководителям пензенских компаний придется измерять температуру работников

В пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области дали рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди сотрудников.

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток. Руководителям компаний рекомендуют обеспечить постоянную качественную уборку и регулярное проветривание офисов.

В ведомстве настаивают на постоянном контролировании температуры тела сотрудников. При ее повышении работника необходимо отправить домой и вызвать ему врача.

Если в фирме есть столовая, то всю посуду нужно заменить на одноразовую. Если это сделать невозможно, то все приборы следует обрабатывать в посудомоечной машине с помощью дезинфицирующих средств. Принимать пищу за рабочим столом не рекомендуется.

Помимо этого, работодателям необходимо ограничить все корпоративные мероприятия, отправление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные. При планировании отпусков лучше выбирать места, где нет большого количества заболевших коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку заболевания коронавирусом можно характеризовать как пандемию.