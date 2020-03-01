Пензенцы пытаются вылечить породистую кошку с обугленными лапами

Кошечку волонтеры назвали Феникс. Они пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что малышка оказалась на улице.

«От человеческого бессердечия ее даже не спасла порода. Она упала с лестницы на промышленную печь, температура в которой - около 900 градусов. Лапы киски сильно обгорели, кожица подушечек слезла, шерсть обуглилась. Мы несколько часов отмывали ее от копоти и грязи, промышленного масла и пыли производства, на которое ее недавно подкинули», - добавили сотрудники фонда.