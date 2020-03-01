«Разденусь за деньги». Пензячку раскритиковали на шоу Малахова

На шоу Андрея Малахова обсудили неоднозначную тему. Она была посвящена вебкам-моделям, которые за деньги раздеваются перед камерой и выполняют задания виртуальных собеседников. В передаче (18+) приняла участие студентка из Пензы.

19-летняя Ксения работает вебкам-моделью. На съемки программы она пришла вместе с мамой, которая заявила, что поддерживает дочь во всем. Не против пикантной работы и парень девушки.

Приглашенные эксперты разделились во мнении, но большинство осудило пензячку и ее маму.

Депутат Людмила Стебенкова выразила мнение, что девушка идет по пути саморазрушения и ее деятельность может сказаться на психике.

«Порнография, проституция не просто так же запрещены, а по совокупности многих факторов. Во-первых, это вызывает рост преступлений на сексуальной почве, во-вторых, это очень вредно для здоровья. Как видим, эта ситуация вредна для психического здоровья. И я полагаю, что нужно вносить изменения в российское законодательство о том, что не только порнография, но и имитирующие ее моменты должны быть запрещены», - сказала она.

Актер Денис Матросов подчеркнул, что, скорее всего, полностью избавиться от этого не получится, поэтому законодательно деятельность вебкам-моделей должна быть закреплена.

«Максимально законодательно нужно обезопасить наших детей от этого. У меня растут двое сыновей, и я не хочу, чтобы они на это смотрели», - заявил артист.

Отметим, что в настоящее время закон никак не регламентирует деятельность вебкам-моделей. Часто студии, где занимаются подобным виртуальным общением, не говорят об его откровенном содержании, таким образом, уходя от ответственности.