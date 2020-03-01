Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают пензенцы на гендерные праздники

Tele2 подводит итоги проекта «Правильные подарки», посвященного гендерным праздникам. В рамках проекта жители Пензы получили рекомендации и идеи сюрпризов от популярных региональных блогеров и лидеров мнений, смогли выиграть полезные презенты в интерактивной игре, а также поучаствовали в опросе оператора и рассказали о своих предпочтениях.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Tele2 запустила проект «Правильные подарки», призванный сократить время на поиск подарков и помочь жителям Пензы поздравить близких. В ходе проекта известные в городе блогеры и лидеры мнений поделились своими историями о том, какие подарки к гендерным праздникам были лучшими в их жизни, какие сюрпризы оказались провальными и что бы им хотелось получить в этом году.

Также накануне праздников Tele2 провела опросы среди читателей одного из пензенских порталов, чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане. Первыми опрос прошли мужчины. Результаты голосования показали, что большинство представителей сильного пола будут рады подаркам из категории «Развлечения и путешествия». В первой тройке рейтинга также оказались категории «Буду рад любому подарку, главное – внимание» и «Техника». Наименее желаемыми презентами к 23 февраля стали гаджеты, одежда, еда и алкоголь, а также подарки для ухода за собой.

Во втором опросе приняла участие женская половина аудитории интернет-издания. В рейтинге подарков к 8 Марта верхнюю строку занял вариант «Развлечения и путешествия». За ним последовала категория «Подарки для хобби», а третье место поделили варианты «Подарки для ухода за собой», «Гаджеты» и «Интеллектуальные подарки». Наименьшее количество голосов было отдано категориям «Буду рада любому подарку, главное – внимание», «Еда и алкоголь», «Драгоценности и украшения».

Tele2 в борьбе с ненужными подарками не только предложила взять на вооружение интересные идеи, но и 20 февраля запустила интерактивную игру «Ловите полезные подарки» (16+), в которой абоненты могут выиграть призы и специальные предложения. Принять участие в игре можно до 16 марта. Для получения выигрыша достаточно обратиться в любой салон связи Tele2.

Кроме того, жители Пензенской области, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах связи оператора популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. Tele2 подготовила для клиентов выгодное предложение: при покупке по акции «Комбо в салонах связи Tele2» можно получить скидку 50% на второй смартфон в чеке. Акция началась в период праздников и будет действовать до конца 2020 года.

Возрастные ограничения на акции - 16+.