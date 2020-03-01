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12.03.2020г.

Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают пензенцы на гендерные праздники

12.03.2020, 15:25

Tele2 подводит итоги проекта «Правильные подарки», посвященного гендерным праздникам. В рамках проекта жители Пензы получили рекомендации и идеи сюрпризов от популярных региональных блогеров и лидеров мнений, смогли выиграть полезные презенты в интерактивной игре, а также поучаствовали в опросе оператора и рассказали о своих предпочтениях.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Tele2 запустила проект «Правильные подарки», призванный сократить время на поиск подарков и помочь жителям Пензы поздравить близких. В ходе проекта известные в городе блогеры и лидеры мнений поделились своими историями о том, какие подарки к гендерным праздникам были лучшими в их жизни, какие сюрпризы оказались провальными и что бы им хотелось получить в этом году.

Также накануне праздников Tele2 провела опросы среди читателей одного из пензенских порталов, чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане. Первыми опрос прошли мужчины. Результаты голосования показали, что большинство представителей сильного пола будут рады подаркам из категории «Развлечения и путешествия». В первой тройке рейтинга также оказались категории «Буду рад любому подарку, главное – внимание» и «Техника». Наименее желаемыми презентами к 23 февраля стали гаджеты, одежда, еда и алкоголь, а также подарки для ухода за собой.

Во втором опросе приняла участие женская половина аудитории интернет-издания. В рейтинге подарков к 8 Марта верхнюю строку занял вариант «Развлечения и путешествия». За ним последовала категория «Подарки для хобби», а третье место поделили варианты «Подарки для ухода за собой», «Гаджеты» и «Интеллектуальные подарки». Наименьшее количество голосов было отдано категориям «Буду рада любому подарку, главное – внимание», «Еда и алкоголь», «Драгоценности и украшения».

Tele2 в борьбе с ненужными подарками не только предложила взять на вооружение интересные идеи, но и 20 февраля запустила интерактивную игру «Ловите полезные подарки» (16+), в которой абоненты могут выиграть призы и специальные предложения. Принять участие в игре можно до 16 марта. Для получения выигрыша достаточно обратиться в любой салон связи Tele2.

Кроме того, жители Пензенской области, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах связи оператора популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. Tele2 подготовила для клиентов выгодное предложение: при покупке по акции «Комбо в салонах связи Tele2» можно получить скидку 50% на второй смартфон в чеке. Акция началась в период праздников и будет действовать до конца 2020 года.

Возрастные ограничения на акции - 16+.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
01.02.2020 17:12

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