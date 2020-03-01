Дело об убийстве пензенца под Рязанью передали в центральный аппарат СКР

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело об убийстве пензенца Артема Дрофеева передали из рязанского следкома в центральный аппарат Следственного комитета.

По его словам, в ближайшее время туда могут передать и материалы об убийстве Екатерины Левченко, чтобы объединить оба дела, пишет ТАСС.

Напомним, в конце ноября 2017 года в лесу около деревни Лопуховка Рязанской области нашли труп неизвестного мужчины. В 2019-м выяснилось, что это был пропавший пензенец Артем Дорофеев.

В 2017 году пропала и подруга Дорофеева – Екатерина Левченко. В феврале 2020-го стало известно о возбуждении в ее отношении уголовного дела по статье «Убийство». Предполагаемые останки девушки нашли через несколько дней после этого также близ Лопуховки.