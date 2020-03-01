Пензенцам раздадут более 15 тысяч георгиевских лент

Во время проведения мероприятия планируется раздать 15 тысяч лент.

Как сообщил министр образования Александр Воронков, всего в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, планируется задействовать около 200 волонтеров в Пензе и более 400 - в районах области.

«Также к участию в мероприятиях в Пензе будут привлекаться волонтеры-медики и участники «Волонтерской роты Боевого Братства», - отметили в пресс-центре облправительства.