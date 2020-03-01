На ул. Суворова автобус протаранил иномарку

Житель Пензы рассказал в Сети об аварии, которая произошла днем 12 марта на улице Суворова.

Фотографию с места происшествия он опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что машины столкнулись примерно в 14:25.

Судя по снимку, участниками аварии стали автобус и легковушка. Первый врезался в бок иномарке, повредив передний бампер. У машины разбита вся левая часть. Официальной информации о случившемся нет.

Пензенцев просят управлять автомобилями без резких, необдуманных маневров. Кроме того, инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции.