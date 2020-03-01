Белозерцев призвал убрать с прилавков некачественную продукцию

Губернатор отметил, что сельхозпроизводители Пензенской области выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию.

«Пензенские товаропроизводители и торговые представители не только пережили экономическую блокаду со стороны некоторых стран, но и сумели в непростой ситуации найти положительные моменты - и региональные, и федеральные торговые сети стали заключать больше контрактов на поставку местной продукции», - сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что как руководитель региона заинтересован в продвижении местных товаров.

Также особое внимание губернатор акцентировал на обеспечении продовольственной безопасности Пензенской области, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Есть претензии к тем, кто производит и поставляет некачественную продукцию. Я против того, чтобы людей обманывали. Если продукция не соответствует заявленным требованиям, она не должна появляться на прилавках магазинов», - заявил губернатор.