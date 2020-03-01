Валерий Лидин: Поправки в Конституцию закрепляют произошедшие изменения

Спикер пензенского парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поделился мнением об особенностях поправок в Конституцию РФ. Их 12 марта на внеочередной сессии одобрили депутаты ЗакСобра.

«Поправки в Конституцию – это, несомненно, важнейшее событие для Российской Федерации и каждого гражданина. Поправки в Основной закон закрепляют те изменения, которые произошли за последние годы в государстве.

Так чем важны эти поправки? Они гарантируют социальные приоритеты. Это обязательная индексация пенсии, пособий, всех социальных выплат и минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Расширяются полномочия парламента. Акцент сделан на поддержку семей с детьми и развития института семьи, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста.

Таким образом, в числе приоритетов – общечеловеческие ценности, без которых невозможно развитие страны. Важным аспектом является защита исторической правды и будущего нашего государства», - отмечает он.

Госдума РФ в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию РФ. Их также поддержал Совет Федерации. Далее закон направят в парламенты регионов (в Пензенской области депутаты ЗакСобра уже приняли положительное решение). Если документ поддержат не менее чем две трети из них, то его подпишет президент. После этого 22 апреля по поправкам состоится всероссийское голосование. Если они получат одобрение народа, то редакция основного закона будет опубликована.

С наиболее важными поправками в Конституцию можно ознакомиться в нашем спецпроекте.