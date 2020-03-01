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12.03.2020г.

Валерий Лидин: Поправки в Конституцию закрепляют произошедшие изменения

12.03.2020, 16:41

Спикер пензенского парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поделился мнением об особенностях поправок в Конституцию РФ. Их 12 марта на внеочередной сессии одобрили депутаты ЗакСобра.

«Поправки в Конституцию – это, несомненно, важнейшее событие для Российской Федерации и каждого гражданина. Поправки в Основной закон закрепляют те изменения, которые произошли за последние годы в государстве.

Так чем важны эти поправки? Они гарантируют социальные приоритеты. Это обязательная индексация пенсии, пособий, всех социальных выплат и минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Расширяются полномочия парламента. Акцент сделан на поддержку семей с детьми и развития института семьи, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста.

Таким образом, в числе приоритетов – общечеловеческие ценности, без которых невозможно развитие страны. Важным аспектом является защита исторической правды и будущего нашего государства», - отмечает он.

Госдума РФ в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию РФ. Их также поддержал Совет Федерации. Далее закон направят в парламенты регионов (в Пензенской области депутаты ЗакСобра уже приняли положительное решение). Если документ поддержат не менее чем две трети из них, то его подпишет президент. После этого 22 апреля по поправкам состоится всероссийское голосование. Если они получат одобрение народа, то редакция основного закона будет опубликована.

С наиболее важными поправками в Конституцию можно ознакомиться в нашем спецпроекте.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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01.02.2020 17:12

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