Мать из Башмаково получила срок за желание подзаработать опасным путем

В Пензе осудили 31-летнюю жительницу Башмаковского района, которая попалась на попытке распространения наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале августа женщина купила в Пензе партию наркотиков и попыталась продать запрещенное вещество трем знакомым. Однако ее задержали полицейские и изъяли товар.

Мать двоих маленьких детей призналась в суде, что ее муж бросил работу, ей нужно было содержать семью. Именно поэтому она решила подзаработать таким способом.

В результате женщине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Отбывание наказания ей отсрочили до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.