Из-за свадьбы жениху пришлось погасить долг перед мокшанскими приставами

Молодой человек был зарегистрирован в Мокшане, но фактически жил в Москве. Там он и совершил почти сотню нарушений правил дорожного движения. Исполнительные производства возбудили на основании постановлений ГИБДД.

Приставы установили номера телефонов должника и его родственников, с помощью которых парня известили о штрафах. Также ему рассказали, что если он не отдаст долги, то его объявят в розыск и ограничат в выезде из России. Как раз он собирался отправиться на родину, чтобы пожениться, день свадьбы уже был назначен, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В итоге молодой человек погасил все долги – 61 тысячу рублей.

Кроме этого, собственник домовладения, в котором был зарегистрирован должник, обратился в суд, чтобы его сняли с учета.