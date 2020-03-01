Пензенец отсудил 150 тыс. руб. за поврежденный деревом автомобиль

По данным пресс-службы Пензенского областного суда, 28 августа прошлого года мужчина припарковал свой автомобиль марки Chevrolet Lacetti у одного из домов на улице Лядова. На машину упал тополь и повредил капот, крышу, раму, крышку багажника и двери.

Мужчина попросил на ремонт автомобиля 150 тысяч рублей. Управление ЖКХ не согласилось с обвинением и сообщило о том, что дерево упало из-за сильного ветра. В качестве доказательства был предоставлен прогноз погоды на одном из сайтов. Но суд это не убедило, поэтому ущерб автолюбителю должны возместить в полном объеме.

Решение вступило в законную силу.