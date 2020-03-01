В Пензенском регионе разыскивают двух пропавших жителей Мурманской области

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что Евгений Лукашин 17 декабря 2009 года в 7:40 вышел из своей квартиры в городе Оленегорске и не вернулся. Тогда ему был 51 год.

Приметы на момент исчезновения: средней полноты, лицо - бледное, лоб - вертикальный, брови - прямые, густые, светлые, глаза - серые, носил очки, волосы - прямые, темно-русые.

Помимо него, пропала женщина, Ольга Головань. Она ушла из дома в городе Мончегорске на работу и пропала. Это произошло 24 июля 2010 года. Ей было 42 года.

Приметы: рост - до 160 см, телосложение - худощавое, лицо - смуглое европейского типа, лоб – средний, вертикальный, брови - дугообразные, глаза - карие, нос - средний, губы - тонкие, подбородок - выступающий, уши - прямоугольные, волосы - темно-русые, голос - звонкий, речь - ясная.

Всех, кто видел пропавших, просят позвонить по телефонам: 8-921-040-07-04; 8(8152)403-938; 8(8152)403-957 или «02».