Песков: Участие Путина в выборах президента будет зависеть от разных факторов

По его словам, участие в выборах в 2024 году Владимира Путина будет зависеть от разных факторов, среди них – ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и конфликты, пишут «Ведомости».

Песков отметил, что многие страны, а особенно Россия, находятся в нестабильной ситуации. Поэтому некоторые принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем посту.

Напомним, согласно одной из поправок, которые предлагают внести в Конституцию РФ, президент сможет баллотироваться вновь.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.