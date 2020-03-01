В ПГУАС выбрали нового ректора

По словам Евгения Рылякина, в процедуре приняли участие председатель правительства области Николай Симонов, замминистра образования Елена Петросова, зампредседателя Совета ректоров области Владимир Волчихин.

«По результатам голосования конференции работников и обучающихся университета уверенную победу одержал действующий врио ректора, кандидат технических наук, доцент Сергей Александрович Болдырев», - рассказал он.

Напомним, информацию об увольнении Юрия Скачкова по собственному желанию ИА «Пенза-Пресс» 1 мая 2019 года подтвердил депутат ЗакСобрания региона, советник ректора университета, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» ПГУАС Александр Еремкин. Он также сообщил о том, что исполняющим обязанности ректора ПГУАС назначили проректора по учебной работе Сергея Болдырева.