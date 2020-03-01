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13.03.2020г.

Депутаты пензенского ЗакСобра поддержали закон о поправках в Конституцию

13.03.2020, 02:34
Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области одобрили федеральный закон о поправках в Конституцию России. Вопрос рассмотрели на внеочередной сессии регионального парламента. Напомним, что изменения в Основной закон государства предложил внести президент Владимир Путин - в ходе послания Федеральному Собранию в январе. О самых важных поправках в Конституцию и мнениях первых лиц региона - в репортаже телеканала «Экспресс».

Госдума завершила свою часть работы над обновлением Конституции. Депутаты одобрили изменения в третьем чтении. Напомним, что поправки, в основном, были подготовлены специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Мнения для формирования пакета поправок собирались во всех регионах.

«Данный законопроект рассмотрен Государственной Думой и Советом Федерации и одобрен абсолютным большинством голосов. В соответствии с федеральным законодательством, он поступил в законодательные органы всех субъектов РФ. Уважаемые коллеги, прошу вас его поддержать», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Эксперты подсчитали: в процессе работы над документом объем Основного закона увеличился примерно на 50%, но, конечно, главное - не количество, а качество. Так, в приоритете - общечеловеческие ценности: принятие поправок в Конституцию станет важным шагом в развитии России как социального государства. Основной закон наполняется нормами о социальных обязательствах перед гражданами. Так, добавилась норма о том, что в России гарантируется минимальный размер оплаты труда, который должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также вводится обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год.

«Думаю, что поправки о минимальном размере оплаты труда, которые внесла Федерация профсоюзов России, и об индексации пенсии, - это большое достижение. Это впервые в истории страны конституционно закрепленные поправки», - отметил председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

Кроме того, на государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

«Тема детей и семьи является приоритетной для государства, потому что задачи, которые поставлены в нацпроектах, подразумевают, в первую очередь, приоритет и финансирование программ, направленных на улучшение положения семьи», - сказала уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Когда государство готово брать на себя обязательства по обеспечению социальной справедливости, когда оно дает населению гарантии их исполнения, это всегда вызывает у общества самый широкий отклик», - отметила депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

В результате принятия поправок наука, культура, развитие экономики и поддержка семьи оказались в компетенции регионов, президента и правительства.

«У меня нет сомнений в том, что в будущем это даст возможность улучшения демографической ситуации в России. Для нашего региона это особенно важно. Главным достижением станет, что эти меры социальной поддержки будут закреплены в Конституции Российской Федерации», - прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Депутаты Госдумы и эксперты в различных областях утверждают - нормы, которые появятся в Конституции, дадут большой толчок для дальнейшего изменения российского законодательства.

«27 лет прошло с момента принятия Конституции. С тех пор жизнь изменилась, и мы тоже, поэтому данные поправки - это требование времени», - сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая России» Сергей Есяков.

Пензенские депутаты ЗакСобра большинством голосов одобрили поправки в Основной закон государства: 30 проголосовали за и только один воздержался.

После вступления в силу поправок Госдума планирует провести систематизацию российского законодательства. Так, будет готовиться около 50 новых законопроектов - для совершенствования правовой системы.

Однако сначала должно состояться народное голосование. Изменения в Конституцию России будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины граждан страны, которые примут участие в общероссийском голосовании. Известно, что оно состоится 22 апреля (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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