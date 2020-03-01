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13.03.2020г.

Директор кожгалантерейного завода из Пензы поделился своей историей успеха

12.03.2020, 23:28
Телеканал «Экспресс» продолжает серию репортажей об историях успеха пензенских предпринимателей. Очередной рассказ - о Василии Чернолеве. Он является владельцем кожгалантерейного производства. Бизнесмен рассказал, как выросло его предприятие, как сейчас сотрудничает с итальянскими инвесторами, какие трудности возникают с торговыми сетями, как помог фонд «Поручитель» и в каких еще направлениях планирует развиваться бизнесмен.

Василий Чернолев начинал свой бизнес, как и многие тогда, 13 лет назад, с риска. Идея создать собственное дело, предприятие по выпуску кожгалантерейной продукции, показалась вполне логичным шагом для всей семьи.

«Супруга раньше занималась продажей сумок, держала отдел в городе по кожгалантерее, а в 2007 году мы решили сами заняться пошивом. Трудно было начинать, но постепенно стали разрабатывать свой модельный ряд. За год он достиг примерно 200 единиц, а через два мы связались с фондом «Поручитель». Это быстрые деньги, их можно было легко потерять, но если понимаешь ценовую политику, то они очень помогают», - рассказал Василий Чернолев.

Новосибирск, Дальний Восток, Казахстан - пока это главные покупатели пензенской продукции. В последнем месте предприятию удалось открыть даже собственную точку продажи. Но сейчас бизнесмен бьется за сотрудничество с торговыми сетями. Камень преткновения - ценовая политика, общий язык удалось найти с тремя крупными сетевыми партнерами. Главным конкурентом остается основной поставщик сырья - Китай, но европейские бренды, чтобы наладить производство в другой части континента, приезжают вовсе не в Поднебесную, а в Пензу. Осенью предприятие принимало инвесторов из Италии.

Еще одна точка роста, которую бизнесмену обеспечила экономическая политика правительства Пензенской области, - возможность зайти в территорию опережающего социально-экономического развития в Сердобске, где для бизнеса действует целый ряд налоговых льгот.

«Мы в 2019 году встречались с губернатором, он поддержал нашу идею, после нам вручили свидетельство, дающее право работать в Сердобске», - сказал бизнесмен.

Там Василий Чернолев осваивает новый вид производства - изготовление чехлов для мебели. Что же касается уже привычного бизнеса кожгалантереи, то предприниматель планирует продолжить его развитие. В частности, пензенец хочет переходить с ручного труда на полуроботов-автоматов и искать новых партнеров за рубежом и среди сетевых магазинов.

В месяц на пензенском производстве планируют в скором времени выпускать не менее 20 тысяч сумок, вместо сегодняшних девяти-десяти тысяч, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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