Директор кожгалантерейного завода из Пензы поделился своей историей успеха

Телеканал «Экспресс» продолжает серию репортажей об историях успеха пензенских предпринимателей. Очередной рассказ - о Василии Чернолеве. Он является владельцем кожгалантерейного производства. Бизнесмен рассказал, как выросло его предприятие, как сейчас сотрудничает с итальянскими инвесторами, какие трудности возникают с торговыми сетями, как помог фонд «Поручитель» и в каких еще направлениях планирует развиваться бизнесмен.

Василий Чернолев начинал свой бизнес, как и многие тогда, 13 лет назад, с риска. Идея создать собственное дело, предприятие по выпуску кожгалантерейной продукции, показалась вполне логичным шагом для всей семьи.

«Супруга раньше занималась продажей сумок, держала отдел в городе по кожгалантерее, а в 2007 году мы решили сами заняться пошивом. Трудно было начинать, но постепенно стали разрабатывать свой модельный ряд. За год он достиг примерно 200 единиц, а через два мы связались с фондом «Поручитель». Это быстрые деньги, их можно было легко потерять, но если понимаешь ценовую политику, то они очень помогают», - рассказал Василий Чернолев.

Новосибирск, Дальний Восток, Казахстан - пока это главные покупатели пензенской продукции. В последнем месте предприятию удалось открыть даже собственную точку продажи. Но сейчас бизнесмен бьется за сотрудничество с торговыми сетями. Камень преткновения - ценовая политика, общий язык удалось найти с тремя крупными сетевыми партнерами. Главным конкурентом остается основной поставщик сырья - Китай, но европейские бренды, чтобы наладить производство в другой части континента, приезжают вовсе не в Поднебесную, а в Пензу. Осенью предприятие принимало инвесторов из Италии.

Еще одна точка роста, которую бизнесмену обеспечила экономическая политика правительства Пензенской области, - возможность зайти в территорию опережающего социально-экономического развития в Сердобске, где для бизнеса действует целый ряд налоговых льгот.

«Мы в 2019 году встречались с губернатором, он поддержал нашу идею, после нам вручили свидетельство, дающее право работать в Сердобске», - сказал бизнесмен.

Там Василий Чернолев осваивает новый вид производства - изготовление чехлов для мебели. Что же касается уже привычного бизнеса кожгалантереи, то предприниматель планирует продолжить его развитие. В частности, пензенец хочет переходить с ручного труда на полуроботов-автоматов и искать новых партнеров за рубежом и среди сетевых магазинов.

В месяц на пензенском производстве планируют в скором времени выпускать не менее 20 тысяч сумок, вместо сегодняшних девяти-десяти тысяч, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.