В Пензе состоялась выставка-встреча представителей производств и торговых сетей

«Пензенское берут чаще». Так можно назвать формулу местного спроса, которую вывели производители продуктов питания и представители торговых сетей на встрече в областной библиотеке имени Лермонтова. Она прошла в дух параллельных форматах: выставки и открытого диалога производителей, торговых сетей и власти. Главной темой стали проблемы взаимодействия и возможные компромиссы.

Пензенские производители показали и рассказали о своей продукции, а представители сетевых магазинов нашли потенциальных поставщиков. Общая цель - компромисс.

Предприятие по выпуску молочной продукции из Заречного существует уже 24 года и сотрудничает с четырьмя региональными торговыми сетями. Главная трудность - логистика.

«Нелегко выстроить работу с федеральными сетями, потому что они достаточно требовательны в отношении сроков реализации. У нас натуральная продукция, поэтому они короткие - до 72 часов на детскую для малышей до полутора лет и до пяти суток на всю остальную продукцию», - рассказала директор молочного предприятия Наталья Токарева.

Специфика этой встречи - в том, что в ней участвуют, в основном, представители региональных торговых сетей, именно они предоставляют доступ пензенской продукции на прилавки, но встречаются фирмы, ориентированные сразу на несколько регионов России. И для них местные товары - это тоже необходимость: как правило, именно они входят в группу с пометкой «самое свежее».

«Молочная продукция, кондитерская, хлеб, мясные изделия, алкоголь, пивные и безалкогольные напитки. Мы практически со всеми работаем. Я очень довольна выставкой», - призналась исполнительный директор компании сетевых магазинов из Ульяновска Елена Сорокина.

«Остаются проблемы, связанные с некоторыми избыточными требованиями по участию в федеральных торговых сетях, хотя правила смягчаются, но мы считаем, что пока не достигли идеальной состыковки. Это рабочий процесс, мы постоянно находимся в состоянии переговоров с каждой торговой сетью и каждый случай рассматриваем индивидуально», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Главное - это спрос. Покупатели, как выяснили в торговых сетях, охотнее берут именно местную продукцию. Логика очевидна ведь именно она, как правило, натуральная. Это правило подтверждает и губернатор Иван Белозерцев. Организаторами традиционной выставки-встречи с производителями и торговыми сетями стало правительство Пензенской области.

Еще один способ поддержать производителей в попытке найти компромисс с торговыми сетями - логистические центры. Сейчас в регионе продолжают открываться новые распределительные центры, за счет которых ускоряется доставка товаров.

«У нас торговые сети, причем и федеральные, и региональные, стали больше заключать контрактов на поставку продукции пензенских производителей. Честно говоря, наши товары мне больше всего нравятся», - сказал Иван Белозерцев.

Косвенно развитие местного производства влияет, например, на то, что в Пензенской области сохраняются одни из самых низких цен по России, а продуктовая инфляция в два с половиной раза ниже, чем в целом по стране. В 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования выделено 320 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.