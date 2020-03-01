Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» взяла «бронзу» первенства России

Мини-футболистки юношеского состава пензенской «Лагуны-УОР» вернулись домой с медалями первенства России среди команд в возрастной категории U16. На турнире, который проходил в Нижнем Новгороде, «желто-синие» заняли третье место.

Юные мини-футболистки вышли на тренировку вместе со своими старшими подругами. У действующих серебряных призеров чемпионата России они перенимают опыт матчей на самом высоком уровне. Хотя теперь и самим игрокам юношеского состава «Лагуны-УОР» есть что вспомнить. На первенстве страны U16 в Нижнем Новгороде они завоевали бронзовые медали. Как говорят тренеры команды, третье место - это хороший результат, ведь «желто-синие» уступили только «Норманочке» и «Авроре». Они делают серьезный акцент на этой возрастной категории, в то время как аналогичный состав в Пензе собрали незадолго до нового года.

«Мы понимаем, что надо заниматься селекцией, поэтому собрали такую команду, чтобы в будущем не проигрывать. Что касается результата, то, наверное, в целом я доволен. Третье место - это медали, взяли кубок. Девчонки молодцы, но, прежде всего, они проявили характер и показали самоотдачу», - сказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

В рамках финального этапа турнира пензенские девушки провели три матча. В четвертьфинале они разгромили сверстниц из Тюмени, а в игре за место в финале уступили «Авроре» из Санкт-Петербурга. В игре за «бронзу» пензячки обыграли другую команду из северной столицы - сборную спортивной школы «Лидер».

Главным героем турнира среди пензенских мини-футболисток стала Дарья Картышева. Ее признали лучшим голкипером первенства России. Она уверенно действовала и в основное время матчей, и в серии пенальти, которая решила судьбу третьего места.

«Было очень волнительно. Ты не знаешь, куда соперник будет бить. Приходится просто опираться на свои чувства и прыгать за мячом», - призналась Дарья Картышева.

У тренерского штаба будет время для того, чтобы досконально разобрать игру команды. Хотя девушки и продолжают тренироваться, следующие официальные матчи ждут их уже в следующем сезоне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.