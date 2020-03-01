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13.03.2020г.

Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» взяла «бронзу» первенства России

12.03.2020, 22:32
Мини-футболистки юношеского состава пензенской «Лагуны-УОР» вернулись домой с медалями первенства России среди команд в возрастной категории U16. На турнире, который проходил в Нижнем Новгороде, «желто-синие» заняли третье место.

Юные мини-футболистки вышли на тренировку вместе со своими старшими подругами. У действующих серебряных призеров чемпионата России они перенимают опыт матчей на самом высоком уровне. Хотя теперь и самим игрокам юношеского состава «Лагуны-УОР» есть что вспомнить. На первенстве страны U16 в Нижнем Новгороде они завоевали бронзовые медали. Как говорят тренеры команды, третье место - это хороший результат, ведь «желто-синие» уступили только «Норманочке» и «Авроре». Они делают серьезный акцент на этой возрастной категории, в то время как аналогичный состав в Пензе собрали незадолго до нового года.

«Мы понимаем, что надо заниматься селекцией, поэтому собрали такую команду, чтобы в будущем не проигрывать. Что касается результата, то, наверное, в целом я доволен. Третье место - это медали, взяли кубок. Девчонки молодцы, но, прежде всего, они проявили характер и показали самоотдачу», - сказал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

В рамках финального этапа турнира пензенские девушки провели три матча. В четвертьфинале они разгромили сверстниц из Тюмени, а в игре за место в финале уступили «Авроре» из Санкт-Петербурга. В игре за «бронзу» пензячки обыграли другую команду из северной столицы - сборную спортивной школы «Лидер».

Главным героем турнира среди пензенских мини-футболисток стала Дарья Картышева. Ее признали лучшим голкипером первенства России. Она уверенно действовала и в основное время матчей, и в серии пенальти, которая решила судьбу третьего места.

«Было очень волнительно. Ты не знаешь, куда соперник будет бить. Приходится просто опираться на свои чувства и прыгать за мячом», - призналась Дарья Картышева.

У тренерского штаба будет время для того, чтобы досконально разобрать игру команды. Хотя девушки и продолжают тренироваться, следующие официальные матчи ждут их уже в следующем сезоне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 11:16
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08.02.2020 12:29
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