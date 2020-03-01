В пензенской филармонии прошел концерт «Весеннее признание»

«Весеннее признание» - так назвали концертную программу в областной филармонии. Самые известные творческие коллективы Пензы приурочили свое выступление к прошедшему празднику 8 Марта.

Праздничный концерт в областной филармонии открыл творческий коллектив под названием «Экспромт». Практически все его песни были о любви. Впрочем, как и вся концертная программа. Следующее за Екатериной Бородиной и ее музыкантами это также подтвердило выступление «Казачьей заставы».

«Последовательность номеров на каждом концерт, конечно, разная. Здесь представлены различные композиции о любви, о цветах. Все посвящено женщинам и мужчинам, своеобразное признание всем жителям», - сказала заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Кроме вокальных, были и танцевальные номера, а один из любимых горожанами ансамбль «Злато-Серебро» подготовил настоящий песенный букет, состоящий из композиций «Ромашки», «Синий лен», «Розы» и «Васильки». И устроил со зрителями интерактив, загадывая загадки.

«Помните, была считалочка: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…». И зрители должны угадать, что именно наскучило герою данной считалочки. Люди очень активно отзываются на такой интерактив», - рассказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

Всего вниманию зрителей было представлено свыше 20 номеров. Среди них были как уже полюбившиеся пензенцам хиты, так и премьерные песни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.