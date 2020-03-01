В Пензе предложили создать кладбище для домашних животных

На комиссии по безопасности и городскому хозяйству обсудили проблему контроля, отлова и содержания безнадзорных домашних животных. Пензенских депутатов интересовало, как осуществляется финансирование этой деятельности и по каким критериям к животным применяют эвтаназию. Городским властям предложили подумать о создании официального кладбища домашних животных.

«Знаю, что люди хоронят своих питомцев за железной дорогой в Арбеково, да и вообще где попало - около дач, в лесах, причем, думаю, не очень глубоко. Мне кажется, это не совсем хорошо, потому что другие животные раскапывают эти могилы», - рассказала депутат городской Думы Людмила Коломыцева.

«Законодательством запрещено закапывать животных в землю», - ответил заместитель начальника управления ветеринарии Пензенской области Александр Котин.

Уничтожение трупов бродячих животных происходит в так называемом крематоре, который расположен в Колышлейском районе. Работа коммунальщиков, занимающихся отловом бродячих животных, в связи с изменениями в законодательстве претерпела изменения. Сейчас выезд на место осуществляется только после письменного заявления.

Процесс поимки снимают на видео, а запись предписано хранить три года. Также информация о количестве доставленных в пункт передержки животных должна размещаться в интернете, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.