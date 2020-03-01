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12.03.2020г.

В Пензе предложили создать кладбище для домашних животных

12.03.2020, 20:39
На комиссии по безопасности и городскому хозяйству обсудили проблему контроля, отлова и содержания безнадзорных домашних животных. Пензенских депутатов интересовало, как осуществляется финансирование этой деятельности и по каким критериям к животным применяют эвтаназию. Городским властям предложили подумать о создании официального кладбища домашних животных.

«Знаю, что люди хоронят своих питомцев за железной дорогой в Арбеково, да и вообще где попало - около дач, в лесах, причем, думаю, не очень глубоко. Мне кажется, это не совсем хорошо, потому что другие животные раскапывают эти могилы», - рассказала депутат городской Думы Людмила Коломыцева.

«Законодательством запрещено закапывать животных в землю», - ответил заместитель начальника управления ветеринарии Пензенской области Александр Котин.

Уничтожение трупов бродячих животных происходит в так называемом крематоре, который расположен в Колышлейском районе. Работа коммунальщиков, занимающихся отловом бродячих животных, в связи с изменениями в законодательстве претерпела изменения. Сейчас выезд на место осуществляется только после письменного заявления.

Процесс поимки снимают на видео, а запись предписано хранить три года. Также информация о количестве доставленных в пункт передержки животных должна размещаться в интернете, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12

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