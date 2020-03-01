Пензячка купила липовую путевку в Абхазию

Отдых на юге дорого обошелся жительнице Пензы. Она стала жертвой мошенников, которые продали ей несуществующую путевку в санаторий. Причем злоумышленники заманивали пензенцев на свой сайт большими скидками.

Многие уже сейчас начинают планировать свой летний отпуск, однако желание отдохнуть на юге у моря может обернуться потерей денег. Жительница Пензы планировала вместе с дочерью летом отправиться в Абхазию. Она решила купить путевку через интернет. Ее внимание привлек один из туристических сайтов, где можно было приобрести билеты с 30% скидкой, но при этом нужно было внести полную предоплату. Женщину не насторожило такое предложение.

«Решила заключить с ними договор. Созвонилась. Они сказали, что предоплата сработает. Я со своей банковской карты через онлайн-приложение перевела всю сумму, затем мне на почту пришел договор», - рассказала потерпевшая.

Лишь через несколько дней женщина решила удостовериться в том, что она действительно стала счастливой обладательницей дешевой путевки. Однако в туристическом агентстве ей сказали, что такой брони нет. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой мошенников, и решила обратиться в полицию. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, каждого желающего приобрести путевку сразу должно насторожить, если просят перевести деньги на обычную банковскую карту.

«Все санатории являются юридическими лицами, которые имеют соответствующие банковские счета. Советуем жителям нашего региона приобретать путевки на тех сайтах, где они уже ранее их покупали, либо через те, которыми пользовались их знакомые», - сказал начальник отдела полиции №1 УМВД России по Пензе Александр Малафеев.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают личности тех, кто продал жительнице Пензы несуществующую путевку в санаторий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.