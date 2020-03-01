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13.03.2020г.

Пензячка купила липовую путевку в Абхазию

13.03.2020, 01:38
Отдых на юге дорого обошелся жительнице Пензы. Она стала жертвой мошенников, которые продали ей несуществующую путевку в санаторий. Причем злоумышленники заманивали пензенцев на свой сайт большими скидками.

Многие уже сейчас начинают планировать свой летний отпуск, однако желание отдохнуть на юге у моря может обернуться потерей денег. Жительница Пензы планировала вместе с дочерью летом отправиться в Абхазию. Она решила купить путевку через интернет. Ее внимание привлек один из туристических сайтов, где можно было приобрести билеты с 30% скидкой, но при этом нужно было внести полную предоплату. Женщину не насторожило такое предложение.

«Решила заключить с ними договор. Созвонилась. Они сказали, что предоплата сработает. Я со своей банковской карты через онлайн-приложение перевела всю сумму, затем мне на почту пришел договор», - рассказала потерпевшая.

Лишь через несколько дней женщина решила удостовериться в том, что она действительно стала счастливой обладательницей дешевой путевки. Однако в туристическом агентстве ей сказали, что такой брони нет. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой мошенников, и решила обратиться в полицию. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, каждого желающего приобрести путевку сразу должно насторожить, если просят перевести деньги на обычную банковскую карту.

«Все санатории являются юридическими лицами, которые имеют соответствующие банковские счета. Советуем жителям нашего региона приобретать путевки на тех сайтах, где они уже ранее их покупали, либо через те, которыми пользовались их знакомые», - сказал начальник отдела полиции №1 УМВД России по Пензе Александр Малафеев.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают личности тех, кто продал жительнице Пензы несуществующую путевку в санаторий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным
11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
04.02.2020 15:41
В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы
04.02.2020 14:23
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01.02.2020 17:12

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