В Верхней Елюзани открыли современную амбулаторию

Нажие Бикиневой - 72 года и уже около 20 из них она страдает от повышенного давления. Жительница села Верхняя Елюзань регулярно обращается к врачам. А теперь ее принимают в светлом и просторном кабинете новой амбулатории. Местные жители не могут нарадоваться на новый корпус еще и потому, что есть с чем сравнить - прежнее здание давно не отвечало стандартам.
Еще в 2019 году на месте, где сейчас размещена амбулатория, стоял дом, которому перевалило за 100 лет. Его приспособили под медицинское учреждение, так что в некогда жилых комнатах принимали пациентов. Затем ветхую постройку снесли. Теперь на этом месте - современная амбулатория. Впрочем, есть все предпосылки, что через несколько лет она станет участковой больницей, ведь количество сельчан постоянно растет, а площадь самого здания, почти 300 квадратов, позволит открыть новые кабинеты и завезти дополнительное оборудование.
Строительство вели в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года». Финансирование поступало из средств федерального, регионального и местного бюджетов. В амбулатории есть весь стандартный набор отделений и даже больше.
«Кабинет общей практики, процедурный кабинет, отдельно прививочный, проводится прием врачом-педиатром», - рассказала врач общей практики Ания Юмаева.
«Осуществляем комплексные выезды, приглашаем специалистов из Городища и из областной детской больницы Пензы», - сказал главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.
Амбулаторию в Верхней Елюзани построили всего за год по национальному проекту «Здравоохранение». На федеральном уровне решено активнее поддерживать развитие медико-санитарной помощи на селе. Так, в регионе уже в 2019-м было построено и открыто 14 ФАПов, столько же объектов в планах сдать и в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.