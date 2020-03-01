В Верхней Елюзани открыли современную амбулаторию

В селе Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области на месте ветхого жилого дома, который был приспособлен под медучреждение, открыли современную амбулаторию. Возвести объект стоимостью свыше десяти миллионов рублей удалось благодаря федеральной адресной инвестиционной программе, которая является дополнительным блоком в решении задачи по формированию сети медорганизаций первичного звена. Ее успешно решают в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом.

Нажие Бикиневой - 72 года и уже около 20 из них она страдает от повышенного давления. Жительница села Верхняя Елюзань регулярно обращается к врачам. А теперь ее принимают в светлом и просторном кабинете новой амбулатории. Местные жители не могут нарадоваться на новый корпус еще и потому, что есть с чем сравнить - прежнее здание давно не отвечало стандартам.

Еще в 2019 году на месте, где сейчас размещена амбулатория, стоял дом, которому перевалило за 100 лет. Его приспособили под медицинское учреждение, так что в некогда жилых комнатах принимали пациентов. Затем ветхую постройку снесли. Теперь на этом месте - современная амбулатория. Впрочем, есть все предпосылки, что через несколько лет она станет участковой больницей, ведь количество сельчан постоянно растет, а площадь самого здания, почти 300 квадратов, позволит открыть новые кабинеты и завезти дополнительное оборудование.

Строительство вели в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года». Финансирование поступало из средств федерального, регионального и местного бюджетов. В амбулатории есть весь стандартный набор отделений и даже больше.

«Кабинет общей практики, процедурный кабинет, отдельно прививочный, проводится прием врачом-педиатром», - рассказала врач общей практики Ания Юмаева.

«Осуществляем комплексные выезды, приглашаем специалистов из Городища и из областной детской больницы Пензы», - сказал главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.

Амбулаторию в Верхней Елюзани построили всего за год по национальному проекту «Здравоохранение». На федеральном уровне решено активнее поддерживать развитие медико-санитарной помощи на селе. Так, в регионе уже в 2019-м было построено и открыто 14 ФАПов, столько же объектов в планах сдать и в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.