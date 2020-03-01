Пензенские школьники напомнили пешеходам правила дорожного движения

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами детского движения из школы №31 организовали профилактическую акцию рядом с проезжей частью.

Ее цель - напомнить пешеходам о возможных причинах ДТП и элементарных правилах поведения на дороге. Для этого школьники раздавали прохожим памятки и светоотражающие элементы.

«Мы обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила перехода дороги, потому что ПДД должны знать не только водители, но и пешеходы - как полноценные участники дорожного движения. Не каждый задумывается об этом», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Подобные акции проходят от трех до пяти раз в месяц. Работа со школьниками ведется также в рамках уроков безопасности и на родительских собраниях. Всего в областном центре в отрядах юных инспекторов задействовано около 2000 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.