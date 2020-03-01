Белозерцев: Промышленникам надо вкладываться в строительство очистных сооружений

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе заседания Ассоциации промышленников отметил, что средства, собранные в связи с негативным воздействием на окружающую среду, должны работать на регион.

Как сообщает пресс-центр облправительства, председатель ассоциации Олег Шаповал на заседании рассказал о том, что за прошлый год промышленные предприятия как абоненты «Горводоканала» компенсировали расходы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, в размере более 70 миллионов рублей.

«Рассчитываем на то, что деньги должны пойти на реконструкцию сетей водоотведения, и мы должны это видеть. Ответа на вопрос о том, что сделано, мы у «Горводоканала» не получили, поэтому были вынуждены обратиться в областную прокуратуру и инициировать проверку», - сказал Олег Шаповал.

Также, по его словам, в этом году промышленники впервые столкнулись со вторым видом платежа - за негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения.

«Водоканал» не должен «обдирать» предприятия, и мы сделаем все зависящее от правительства Пензенской области, чтобы снизить плату. На ситуацию должна влиять и городская администрация. Кроме того, деньги, которые выплачиваются за негативное воздействие на окружающую среду, должны оставаться в Пензенской области и работать на регион. Я беру на контроль этот вопрос. Но я против того, чтобы предприятия бездействовали. Промышленникам необходимо вкладывать средства в строительство очистных сооружений. Другого пути у нас нет. Это сохранение благоприятной окружающей среды, здоровья наших граждан», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.