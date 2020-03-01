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13.03.2020г.

Коронавирус может привести к закрытию ряда туркомпаний в России

13.03.2020, 09:14

Российская туристическая отрасль продолжит терять деньги из-за пандемии нового коронавируса. Об этом «Известиям» заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Отмечается, что туроператоры уже не продают путевки в четыре страны, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, — это Китай, Южная Корея, Италия и Иран. На очереди - Франция, Германия и Испания.

Кроме того, практически невозможна отправка туристов в Индию и Израиль, где введены жесткие меры вроде аннуляции виз, добавил он.

В свою очередь, член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина отметила, что на сегодняшний день отрасль уже потеряла почти полмиллиарда рублей.

«Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться», — подчеркнула она.

В Госдуме считают, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.

«Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несет убытки», — сказал член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, добавив, что намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

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11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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04.02.2020 15:41
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04.02.2020 14:23
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