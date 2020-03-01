Белозерцев призвал создавать производственные кооперации

Оно прошло на одном из пензенских заводов.



«Отрадно видеть, как развиваются наши предприятия - и молодые, и с большой историей, как внедряется бережливое производство, появляются новые направления», - отметил губернатор Иван Белозерцев.



Глава региона призвал руководство промышленных предприятий уделять больше внимания сотрудничеству, кооперации, обмену опытом, используя возможности действующих в регионе технопарков, сообщили в пресс-центре облправительства.



«Ранее был опыт взаимодействия, предприятия объединялись для того, чтобы на взаимовыгодных условиях производить необходимые комплектующие внутри Пензенской области. Сегодня тоже необходимо чаще кооперироваться. Поручаю правительству, прошу Ассоциацию промышленников организовать эту работу», - сказал Иван Белозерцев.