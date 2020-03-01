В Никольском районе мужчина едва не сгорел в кровати

По предварительным данным, в 4:05 в срубовом доме по улице Осиповской в селе Субботино вспыхнули постельные принадлежности. Кроме того, обгорела отделка стены и потолка на площади в пять квадратных метров.

«Пострадал 48-летний хозяин дома. Его госпитализировали», - уточнили в пресс-службе.

Пламя тушили четыре сотрудника МЧС с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

В региональном управлении МЧС просят жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы, не курить в постели. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по номеру 01, а с мобильного — 101.