Пензенца отправили в колонию за обман при получении кредита

23-летнего жителя Пензы осудили за мошенничество в сфере кредитования.

3 июня прошлого года парень пришел в офис микрофинансовой организации на улице Калинина, чтобы взять кредит. Молодой человек нигде не работал, но менеджеру сказал, что трудится водителем и каждый месяц получает 25 тысяч рублей.

На основании предоставленных сведений пензенцу выдали 3000 рублей в качестве займа. Деньги он не вернул, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что парень ранее был осужден за мошенничество. На этот раз его приговорили к двум годам и 15 дням лишения свободы, это время он проведет в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.