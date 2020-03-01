В России из-за коронавируса вырос спрос на тепловизоры

Российские компании уже не успевают производить инфракрасные термометры и тепловизоры, спрос на которые вырос из-за распространения коронавируса. Это диагностическое оборудование используется на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах, сообщили «Известия».

По словам заместителя коммерческого директора одной из компаний, которая производит это оборудование, Виктора Васильева, раньше предприятие получало один запрос на тепловизор в день, а теперь - около 100.

«К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т.д. Чтобы выполнить все заказы, нам потребуется увеличить производство в 200 раз. Это нереально», — рассказал он.

Быстро нарастить производство сложно: компоненты для него закупались в Китае, а с поставками оттуда - сейчас проблемы. В России работают над созданием полностью отечественных приборов, первый из них может быть готов в ближайшие недели.