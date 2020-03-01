Грабили и убивали. В Пензе саратовца настигло наказание спустя 20 лет

43-летнего жителя Саратова признали виновным в разбоях и убийстве, которое он совершил с группой людей в Пензе.

Страшные события произошли еще летом 1999 года. 1 июня саратовец с тремя знакомыми остановил машину на улице Калинина в Пензе. Мужчины попросили водителя отвезти их до строительного колледжа и там напали.

«Угрожая таксисту пистолетом и ножом, нанеся несколько ударов кирпичом по голове, они требовали деньги. Они завладели его имуществом, а затем связали ремнями безопасности и антенным шнуром, накинули на его голову куртку, которую обвязали медицинским жгутом, проткнули колеса автомобиля и скрылись», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

На следующий день они решили ограбить квартиру. Надев на головы чулки с прорезями и вооружившись ножами, постучали в дверь. Им открыла девушка, в помещении также был ее брат, которого побили. Из квартиры забрали деньги.

9 июня компания остановила авто на улице Луначарского, водитель повез их в Городищенский район. Но по дороге около леса пассажиры напали на таксиста. Саратовец душил его веревкой, его приятель вонзил в водителя нож.

Затем они перетащили несчастного на заднее сиденье, на его машине отъехали в лес, там втыкали в него нож, били монтировкой и лопатой. По данным следователей, мужчина скончался от резаной раны шеи. Тело негодяи закопали неподалеку от места преступления, а его авто продали в Саратове.

Трех человек осудили летом 2000 года. Четвертый все это время скрывался, его задержали только в июне 2019-го. В итоге мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима.

12 марта приговор вступил в законную силу после того, как его несколько раз обжаловали.