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13.03.2020г.

Грабили и убивали. В Пензе саратовца настигло наказание спустя 20 лет

13.03.2020, 10:10

43-летнего жителя Саратова признали виновным в разбоях и убийстве, которое он совершил с группой людей в Пензе.

Страшные события произошли еще летом 1999 года. 1 июня саратовец с тремя знакомыми остановил машину на улице Калинина в Пензе. Мужчины попросили водителя отвезти их до строительного колледжа и там напали.

«Угрожая таксисту пистолетом и ножом, нанеся несколько ударов кирпичом по голове, они требовали деньги. Они завладели его имуществом, а затем связали ремнями безопасности и антенным шнуром, накинули на его голову куртку, которую обвязали медицинским жгутом, проткнули колеса автомобиля и скрылись», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

На следующий день они решили ограбить квартиру. Надев на головы чулки с прорезями и вооружившись ножами, постучали в дверь. Им открыла девушка, в помещении также был ее брат, которого побили. Из квартиры забрали деньги.

9 июня компания остановила авто на улице Луначарского, водитель повез их в Городищенский район. Но по дороге около леса пассажиры напали на таксиста. Саратовец душил его веревкой, его приятель вонзил в водителя нож.

Затем они перетащили несчастного на заднее сиденье, на его машине отъехали в лес, там втыкали в него нож, били монтировкой и лопатой. По данным следователей, мужчина скончался от резаной раны шеи. Тело негодяи закопали неподалеку от места преступления, а его авто продали в Саратове.

Трех человек осудили летом 2000 года. Четвертый все это время скрывался, его задержали только в июне 2019-го. В итоге мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима.

12 марта приговор вступил в законную силу после того, как его несколько раз обжаловали.

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13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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