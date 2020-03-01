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13.03.2020г.

Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития

13.03.2020, 10:57

Директор Нижнеломовского многопрофильного техникума Сергей Краснопеев прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» ситуацию с частичным обрушением здания общежития, расположенного всего в нескольких десятках метров от учебного корпуса.

По словам Сергея Краснопеева, произошедшее ни для кого не стало неожиданностью: здание давно «плыло», фундамент просаживался, и трещина в угловой части росла с каждым днем. Вопрос был лишь в том, когда именно случится неизбежное.

«Обрушение произошло 11 марта в 11-м часу ночи. Угол с первого по пятый этажи весь сошел, обвалился. В течение последних пяти лет в этом общежитии никто не жил, даже мимо него практически не ходили: люди видели, что угол здания постепенно отходил. Хорошо, что все произошло ночью, когда поблизости никого не было», - рассказал он.

Директор сообщил о том, что сейчас здание огородили, чтобы на его территорию не могли попасть посторонние люди, в том числе – учащиеся техникума. Увы, не исключено повторное обрушение.

За все время существования общежития – чуть менее 50 лет, его ни разу капитально не ремонтировали. В 2009 году была проведена техническая экспертиза, которая выявила аварийное состояние здания. Однако официального решения о признании его таковым нет по сей день.

«Это была лишь техническая экспертиза, она не дает заключения об аварийности. С этого момента я начал вести процедуру выделения средств на капитальный ремонт. Но были проблемы, не получалось. Здание начало рушиться уже очень давно, там много причин было – и грунтовые воды, и другие… Я переживал, как бы что не случилось. В 2015 году принял решение закрыть общежитие. Детей с родителями уведомил, что оно находится в аварийном состоянии, хоть и не признано аварийным», - рассказал Сергей Краснопеев.

С запросом о признании здания аварийным директор колледжа обращался к собственнику общежития - Департаменту госимущества Пензенской области, в межведомственную комиссию.

«Мне ответили, что здание не является многоквартирным жилым домом, и они его не рассматривают. Я все равно бился, но подвижек не было никаких, здание стояло. […] Сейчас ситуация – на контроле правительства Пензенской области. Председатель правительства региона Николай Симонов отслеживает ситуацию, к понедельнику должно быть принято решение – скорее всего, о признании здания аварийным и о сносе», - отметил он.

Ранее в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились снимки, на которых запечатлено общежитие после обрушения угла здания.

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/nlstory
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11.03.2020 17:31
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11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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08.02.2020 12:29
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