Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития

По словам Сергея Краснопеева, произошедшее ни для кого не стало неожиданностью: здание давно «плыло», фундамент просаживался, и трещина в угловой части росла с каждым днем. Вопрос был лишь в том, когда именно случится неизбежное.

«Обрушение произошло 11 марта в 11-м часу ночи. Угол с первого по пятый этажи весь сошел, обвалился. В течение последних пяти лет в этом общежитии никто не жил, даже мимо него практически не ходили: люди видели, что угол здания постепенно отходил. Хорошо, что все произошло ночью, когда поблизости никого не было», - рассказал он.

Директор сообщил о том, что сейчас здание огородили, чтобы на его территорию не могли попасть посторонние люди, в том числе – учащиеся техникума. Увы, не исключено повторное обрушение.

За все время существования общежития – чуть менее 50 лет, его ни разу капитально не ремонтировали. В 2009 году была проведена техническая экспертиза, которая выявила аварийное состояние здания. Однако официального решения о признании его таковым нет по сей день.

«Это была лишь техническая экспертиза, она не дает заключения об аварийности. С этого момента я начал вести процедуру выделения средств на капитальный ремонт. Но были проблемы, не получалось. Здание начало рушиться уже очень давно, там много причин было – и грунтовые воды, и другие… Я переживал, как бы что не случилось. В 2015 году принял решение закрыть общежитие. Детей с родителями уведомил, что оно находится в аварийном состоянии, хоть и не признано аварийным», - рассказал Сергей Краснопеев.

С запросом о признании здания аварийным директор колледжа обращался к собственнику общежития - Департаменту госимущества Пензенской области, в межведомственную комиссию.

«Мне ответили, что здание не является многоквартирным жилым домом, и они его не рассматривают. Я все равно бился, но подвижек не было никаких, здание стояло. […] Сейчас ситуация – на контроле правительства Пензенской области. Председатель правительства региона Николай Симонов отслеживает ситуацию, к понедельнику должно быть принято решение – скорее всего, о признании здания аварийным и о сносе», - отметил он.

Ранее в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились снимки, на которых запечатлено общежитие после обрушения угла здания.