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13.03.2020г.

В Пензе сотрудники УФСИН проверили быт условно осужденных

13.03.2020, 11:14

На территории Первомайского района Пензы прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Условник».

Сотрудники УФСИН проводят его для профилактики повторных правонарушений со стороны осужденных. В мероприятии также принимают участие участковые полиции и другие специалисты.

«При проведении профилактической и воспитательной работы мы стараемся найти общий язык с нашими подучетными и объяснить, что, даже если человек имеет судимость, при желании можно и нужно возвращаться к нормальной жизни», - рассказала начальник филиала по Первомайскому району Пензы УФСИН России по Пензенской области, подполковник внутренней службы Екатерина Старинцева.

Как правило, осужденным мешает встать на путь исправления злоупотребление спиртным и наркотическими веществами, а также отсутствие постоянного источника дохода.

Служба уголовно-исполнительной инспекции существует для того, чтобы помочь осужденным найти правильные жизненные ориентиры и не допускать повторных преступлений. Ее сотрудники контролируют осужденных, чьи наказания не связаны с лишением свободы. Помимо «Условника», также проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Наркоман» и «Жилой сектор».

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13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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12.02.2020 17:30
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11.02.2020 14:12
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08.02.2020 12:29
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