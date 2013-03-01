В Пензе сотрудники УФСИН проверили быт условно осужденных

Сотрудники УФСИН проводят его для профилактики повторных правонарушений со стороны осужденных. В мероприятии также принимают участие участковые полиции и другие специалисты.

«При проведении профилактической и воспитательной работы мы стараемся найти общий язык с нашими подучетными и объяснить, что, даже если человек имеет судимость, при желании можно и нужно возвращаться к нормальной жизни», - рассказала начальник филиала по Первомайскому району Пензы УФСИН России по Пензенской области, подполковник внутренней службы Екатерина Старинцева.

Как правило, осужденным мешает встать на путь исправления злоупотребление спиртным и наркотическими веществами, а также отсутствие постоянного источника дохода.

Служба уголовно-исполнительной инспекции существует для того, чтобы помочь осужденным найти правильные жизненные ориентиры и не допускать повторных преступлений. Ее сотрудники контролируют осужденных, чьи наказания не связаны с лишением свободы. Помимо «Условника», также проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Наркоман» и «Жилой сектор».